Стоматолог з Рівного, яка била дітей, пропала
Як розповіли в прес-службі поліції Рівненської області, до них звернулися ще троє батьків, які написали заяви про тілесні ушкодження дітям.
Вони звинувачують у насильстві над дітьми стоматолога Інну Кравчук.
Тим часом лікарка на зв'язок виходити перестала, а її адвокат мовчить.
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Батьки звернулися в поліцію відразу ж після того як на відео, яке було опубліковано в соцмережах, впізнали своїх дітей.
Наразі 29-річний стоматолог лікарською діяльністю не займається. Своєї провини раніше вона не визнавала і говорила, що дітей не била.
Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.
За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.
Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.
Як повідомляла Politeka, виплати підвищать, в Раді порадували українців і розкрили, звідки візьмуть гроші.
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