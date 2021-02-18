Стоматолог з Рівного, яка била дітей, пропала

Як розповіли в прес-службі поліції Рівненської області, до них звернулися ще троє батьків, які написали заяви про тілесні ушкодження дітям.

Вони звинувачують у насильстві над дітьми стоматолога Інну Кравчук.

Тим часом лікарка на зв'язок виходити перестала, а її адвокат мовчить.

Батьки звернулися в поліцію відразу ж після того як на відео, яке було опубліковано в соцмережах, впізнали своїх дітей.

Наразі 29-річний стоматолог лікарською діяльністю не займається. Своєї провини раніше вона не визнавала і говорила, що дітей не била.

Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.

Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

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