23-річна дівчина і її 56-річний чоловік планують поліпшити демографічну ситуацію в світі
За їхнім життям спостерігає більше 60 тисяч осіб. Пара мріє створити найбільшу сім'ю в світі.
Перші 10 малюків з'явилися у пари завдяки сурогатним матерям . Пара не виключає появу нових дітей в сім'ї.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
НП з Настею Каменських, дружина Потапа терміново звернулася до українців: "Друзі, будь ласка..."
Прийомна дочка Потапа готується переплюнути Дорофєєву і Каменських, кадри вже в мережі: "Починаю сольну..."
Роздягнена Кухар схвилювала образом Клеопатри, сидячи у ванній з золотом: "Знову я без тебе.."
Українка з 15-м розміром ледве втримала "гармати" в гігантському декольте купальника: "Вражає!"
"Я хочу створити найбільшу сім'ю...я не беруся говорити про остаточну цифру, але наших дітей стає більше, і це прекрасно", - каже дівчина.
Відомо, що чоловік Христини володіє мережею готелів в РФ і досить багатий, щоб утримувати таку велику сім'ю.
Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.
За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.
Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.
Як повідомляла Politeka, виплати підвищать, в Раді порадували українців і розкрили, звідки візьмуть гроші.
Також Politeka писала, що українці зможуть вийти на пенсію достроково, кому покладаються пільгові виплати.