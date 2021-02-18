23-річна дівчина і її 56-річний чоловік планують поліпшити демографічну ситуацію в світі

За їхнім життям спостерігає більше 60 тисяч осіб. Пара мріє створити найбільшу сім'ю в світі.

Перші 10 малюків з'явилися у пари завдяки сурогатним матерям . Пара не виключає появу нових дітей в сім'ї.

"Я хочу створити найбільшу сім'ю...я не беруся говорити про остаточну цифру, але наших дітей стає більше, і це прекрасно", - каже дівчина.

Відомо, що чоловік Христини володіє мережею готелів в РФ і досить багатий, щоб утримувати таку велику сім'ю.

Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.

Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Як повідомляла Politeka, виплати підвищать, в Раді порадували українців і розкрили, звідки візьмуть гроші.

Також Politeka писала, що українці зможуть вийти на пенсію достроково, кому покладаються пільгові виплати.