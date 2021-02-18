Українці хочуть скасувати перехід на літній час

Жителі України аргументують петицію, яка опублікована на офіційному сайті президента країни, тим, що такого роду скачки "шкодять здоров'ю людей і економічним процесам".

Автором петиції виступив громадянин України Сергій Гориченко.

"Прошу зупинити шкідливі для здоров'я і економічно необґрунтовані регулярні зміни часу і остаточно залишити час в Україні на стандартному часі GMT + 2 (астрономічно найближчий показник) протягом усіх 365 (366) днів у році", - пише Сергій.

Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.

Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

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