Православні християни 23 лютого відзначають день пам'яті святих Прохора і Харлампія, які дії в цей день не варто здійснювати людині, підкаже наведена нижче інформація
Про це пише "Сьогодні".
Православна церква згадує 23 лютого імена двох святих Прохора і Харлампія. Прохор, за переказами, прославився чудесами за життя.
Наприклад, він роздавав хліб в неврожайний рік. Хліб був зроблен з лободи. Тільки після молитви та отриманий особисто з рук святого, цей хліб можна було вживати в їжу.
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Також перетворював Прохор попіл на сіль, щоб роздавати нужденним людям.
Предки вірили від усього серця, що в цю дату, для отримання захисту від смерті без покаяння, слід було звернутися до Святого Прохора.
Адже для тих, хто вірує, дуже страшно опинитися без покаяння, при смерті. Адже тільки людина, чия душа покається, міг розраховувати на райське блаженство.
Святий Харлампій шанувався як покровитель тварин і захисник від хвороб, особливо чуми.
У цей день господині пекли особливий хліб для всіх подорожніх. Таким чином, символічно задобрювали чуму.
Іменини 23 лютого можуть святкувати Антон, Анна, Валентина, Галина.
За народним календарем діяли прикмети, які прості українці намагалися примічати для прогнозу на весняно-літній сезон.
Наприклад, якщо на Прохора шість днів поспіль тепла погода, то і перший місяць весни буде теплим.
Якщо 23 лютого були морози або сніг, то старі люди впевнено прогнозували прихід весни. Будь-яка хвороба, яку почали лікувати в цей день, могла закінчитися добре.
Ясна погода обіцяла дощове літо, а шум лісу швидке потепління. При ясному місяці на Прохора прогнозували погоду з грозами.
Нагадавши, в Одеській області на території храму відкрилося страшне.
Як повідомляла Politeka, церква шанує особливого святого.
Також Politeka писала, що УПЦ відкрила музей.