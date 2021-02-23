Український медик 2 кілометри тягнув пацієнта до лікарні

Як передає Politeka.net, про вчинок фельдшера з Рівного розповіли на телеканалі "2+2"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався недалеко від міста: бригада "швидкої" отримала екстрений виклик – у хворого судоми. Медики виїхали за вказаною адресою, але через хуртовину і засніжені дороги дістатися до місця так і не змогли.

"Прибігла жінка і каже, що там важкий стан хворого. Я прийняв рішення, взяв валізу, носилки, костюм і пішов. Я оцінив стан - воно дійсно було важким. Зробивши деякі ін'єкції, стабілізував його, перевів його в стан середньої тяжкості", - поділився фельдшер Степан Вознюк.

Медику довелося йти до лікарні з хворим на собі. За словами Степана, вчинити інакше він не міг, тому що від нього залежало життя людини.