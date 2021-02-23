Гірськолижний курорт Буковель продовжує працювати незважаючи на важку ситуацію з коронавірусом

Залишаються відкритими промтоварні ринки і магазини, а жителі не дотримуються масочного режиму.

В Івано-Франківську лікарі та медсестри валяться з ніг, кисню в лікарнях не вистачає, передає "Обозреватель", лікарі кажуть що карантин ввели занадто пізно.

"Потрібно було все закривати ще перед Новим роком. У тому числі забороняти церковні служби. Приїхали заробітчани з Європи, пішли в церкви, потім в гості. Приїхали туристи, натовпами по Івану-Франківську щодня проїжджають і проходять. Ринки працюють, масочний режим ніхто не дотримується, у половини маски під носом, у другої половини їх немає", – обурюється лікар.

Раніше ми писали, що з 24 лютого в областях України діятимуть обмеження "жовтої зони".

Івано-Франківська область перейде в «червону» зону до старту адаптивного карантину. Це пов'язано з тим, що в регіоні зафіксовано новий спалах хвороби. Область функціонуватиме за правилами "червоної" зони з понеділка, 22 лютого.

У регіоні вже розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

Додамо, що в Україні за останню добу виявлено 4489 нових хворих коронавірусом.

Нагадаємо, що нова напасть обрушилася на українців, і це не вірус: "температура до 39-40 градусів...".

Як повідомляла Politeka, вірус завдав нового удару по українцям, в МОЗ оголосили про додаткові обмеження: "на тиждень закриють...".

Також Politeka писала, що вірус поширюється з шаленою швидкістю по Харківщині: свіжа статистика.