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У Луцьку розгорівся скандал через дитячу книгу



Як передає Politeka.net, із закликом заборонити її виступати у міській раді.

За словами місцевих депутатів, зміст книги "Принцеса + Принцеса:довго і щасливо" суперечить сімейним цінностям, моралі і загрожують інституту сім'ї. Більш того, в книзі пропагуються одностатеві шлюби.

За словами одного з доповідачів з цього питання, таким чином на інститут сім'ї "йде наступ".

Він зазначив, що є батьком двох дочок і йому тривожно за те, які книги вони можуть взяти в бібліотеці і там прочитають.

Депутати вже звернулися до прем'єр-міністра України щодо вилучення з бібліотек усіх примірників книги"Принцеса+Принцеса: довго і щасливо".

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