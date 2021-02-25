Підліток, який проживає в Запорізькій області, допоміг співробітникам поліції розкрити заплутане вбивство

Про це з'явилася публікація на сторінці поліції Запорізької області в Facebook.

14-річний учень школи в селі Владівка (Запорізька область) випадково знайшов останки чоловіка і повідомив поліції цінні відомості, які допомогли розкрити злочин.

Ще минулого року зник 33-річний місцевий житель. Його дружина, що проходить військову службу за контрактом, повідомила про це співробітникам поліції. Як стало відомо, що жінка не спілкувалася до цього з чоловіком близько трьох місяців і забила тривогу.

Коли співробітники поліції стали збирати відомості про зниклого чоловіка, школяр Богдан Возний поділився наявною інформацією. Ці знання допомогли розкрити справу, викривши злочинців.

Богдан Возний, вигулюючи собаку в найближчому лісі, виявив останки невідомого, прикриті шифером. Так, на думку поліції, злочинці намагалися позбутися тіла, замаскувавши сліди.

Не розгубившись, Богдан Возний звернувся до співробітників, а також повідомив їм важливі подробиці, які допомогли в розкритті умисного вбивства. Тепер справу буде розглянуто судом.

Відважний хлопчик за свій вчинок отримав в нагороду наручний годинник з GPS-треком. Можливо, що в майбутньому він вибере роботу в правоохоронних органах, які зараз дуже вдячні підлітку.

Так, за словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділення поліції №1 Бердянського районного відділу Дмитра Сопіна, Богдан Возний показав себе з кращого боку, він не пройшов повз чужого горя, а з'явився хорошим прикладом для наслідування.

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