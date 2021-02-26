29-річна студентка вийшла заміж за 80-річного пенсіонера, молода сім'я, що живе в Кейптауні (Південна Африка) відчуває себе щасливою

Про це пише "the sun".

Романтичні стосунки молодої 29-річної студентки Терзел Расмус і 80-річного Вілсона Расмуса закінчилися одруженням. Подружжя впевнені, що тримає їх разом тільки любов.

Попри велику різницю у віці, яка становить 51 рік, чоловік і дружина разом проводять багато часу.

Їх знайомство відбулося у 2016 році на заході, організованій місцевою газетою. Дівчина працювала журналісткою, перший раз побачивши Вілсона, вона закохалася без пам'яті.

Після закінчення роботи Терзел Расмус залишилася на вечірні танці. Майбутній чоловік вирішив скласти їй компанію, з того часу пара не розлучається. Журналістку не збентежили онуки Расмуса, які за віком її ровесники.

Наступним кроком був обмін номерами телефонів, після чого Терзел Расмус запросила пенсіонера на наступний захід. Зустрічі їх стали регулярними, оскільки вони переконалися, що добре доповнюють один одного.

Вілсон Расмус не приховує, що йому була потрібна молода супутниця життя, яка могла б подбати про нього в майбутньому. Дружина ж цінує його за мудрість і цінні поради. Так, чоловік часто дає поради, а також підтримує студентку, учнівську на юридичному факультеті, фінансово.

За словами Терзел, їхній шлюб благословили її батьки. Не було до неї претензій і з боку родичів чоловіка. Так, дочка Вілсона стала свідком на весіллі.

Поки пара не забирається заводити потомство, але якщо діти з'являться, то молода дружина готова їх виховувати.

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