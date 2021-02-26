Як передає Politeka.net , подробиці розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, всього з початку кампанії з вакцинації скарги були виявлені у семи осіб, а ліки вже отримали 1 338 осіб.

Ляшко підкреслив, що всі випадки мають легкий характер.

"Хотів би, щоб до цього ставилися серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки. Тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі випадки відстежуємо і звертаємо на це увагу", - зазначив головний санлікар України.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу почалася в Україні 24 лютого.

Також варто відзначити, що за останні кілька діб в країні збільшився приріст захворювання китайським вірусом. У МОЗ це пов'язують з початком сезону грипу. Аналогічна ситуація спостерігається і в сусідніх країнах.

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