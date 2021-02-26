Українців просять підтримати документ, що передбачає всім без винятку дітям дати можливість поправляти здоров'я на курортах країни

Про це пише "znaj.ua".

Автор документа, що з'явився на офіційному сайті Президента України, передбачає зміни для всіх українців, які не досягли 18 років.

На думку творців петиції, сертифікат вартістю 500 умовних одиниць допоможе дитині якісно відпочити два рази на рік на будь-якому вітчизняному курорті. Наприклад, в Карпатах діти зможуть кататися на лижах і дихати чистим гірським повітрям. Роздача по 500 у.о., безкоштовне харчування та санаторно-курортне лікування дозволять дітям оздоровитися.

Таку допомогу від Президента Володимира Зеленського просять ті, хто розробив документ.

Петиція з'явилася на сайті 26 лютого 2021 року. Для цього необхідно зібрати 25 000 підписів протягом 89 днів.

Адже сертифікат вартістю в 500 у. О. дасть право на оздоровлення або відпочинок в будь-якому місці України. Всім дорослим хочеться нагадати, що хлопчик і дівчатка це майбутні платники податків країни, відзначають автори.

Нехай у кожної дитини з'явиться можливість обміняти сертифікат на проживання або харчування в санаторії, базі відпочинку або в готелі. Діти можуть коштом цього купатися в чорному або Азовському морі, а також побувати в Карпатах.

Кожна дитина, подорожуючи по країні, стане гідно сприймати та любити красу рідного краю.

Також в майбутньому кожен маленький громадянин буде прагнути до розвитку і поліпшення ситуації в Україні. Прищеплюючи з дитинства любов і показуючи чудові місця, можливо буде вплинути на наступні покоління.

Можливо, що саме після таких поїздок, діти не покинуть Батьківщину, а стануть реалізовуватися тут.

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