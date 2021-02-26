На Прикарпатті значно погіршилася епідеміологічна ситуація

Про те, що відбувається в місцевих лікарнях розповіли в матеріалі "ТСН".

У місцевих лікарнях, де лікують хворих коронавірус ситуація критична: відділення переповнені пацієнтами.

"Наш лікувальний заклад заповнений повністю в плані госпіталізації коронавірусних хворих. Ми маємо 175 ліжок, але маємо 181 пацієнта. Доставили шість резервних ліжок для некислородних пацієнтів. Прикарпаття палає. Така ситуація не тільки в нашому регіоні. Розгорнуті додаткові опорні лікарні, швидка з нашого району розвозить і в інші райони " - розповів директор Центральної лікарні міста Коломия Віктор Бойко.

Пацієнти, які перебувають у лікарні, просять у лікарів допомоги, щоб дихати.

Водночас, на вулицях міста Коломия людно, а з місцевого автовокзалу продовжують курсувати автобуси.

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Також варто відзначити, що за останні кілька діб по всій Україні збільшився приріст захворювання китайським вірусом. У МОЗ це пов'язують з початком сезону грипу. Аналогічна ситуація спостерігається і в сусідніх країнах.

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