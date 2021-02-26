Поліцейські співробітники дістали буквально з-під коліс чудесного білого лебедя, тепер врятований птах набирається сил

Про МВС України пише на своїй сторінці в Facebook.

Особливий дзвінок пролунав у відділенні поліції 25 лютого 2021 року. Невідомий просив допомогти птахові, яка могла в будь-який момент опинитися під колесами авто.

Як з'ясувалося надалі, водій, який подзвонив в поліцію, займався перевезенням вантажів на далекі відстані. На трасі Житомир-Могилів-Подільський він знайшов лебедя, абсолютно без сил. Не маючи снагу проїхати повз, він взяв безпосередню участь у долі птиці.

Приїхали співробітники забрали птицю з собою, вони ж тимчасово влаштували лебедя на нічліг в спеціальний вольєр. Клітка перебувала в одному з розважальних закладів.

Надалі пернатого красеня планується передати зоозахисникам, в притулок, де буде надана професійна допомога. Також патрульні подякували всім, хто брав безпосередню участь у долі живої істоти.

У Мережу потрапили кілька знімків, на яких видно врятованого лебедя. Видно, що справа відбувалася вночі. Можна уявити, скільки водіїв проїхало повз лежачого лебедя, поки один добрий чоловік не зупинив машину.

Такий чудовий вчинок викликав щирі коментарі користувачів. На їхню думку, досконалий вчинок є відмінним еталоном порядності та небайдужості. Відмінно впоралися і співробітники поліції.

Нагадавши, через велику ДТП поліцейські були змушені перекрити трасу.

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