Що ж він коїть!

Невідомо, чим би закінчилася поїздка 28 Лютого для подружньої пари з Дніпра з нетверезим водієм таксі, якби його не затримав прибулий наряд поліції

Про це пише "Інформатор".

Звичайна недільна поїздка в таксі, замовлена через службу Uber, мало не закінчилася аварією для сім'ї з Дніпра. Водія зеленого Chevrolet, що приїхав, подружжя запідозрили в нетверезому стані майже відразу, як тільки сіли в машину.

Таксист віз їх, зовсім не звертаючи уваги на дорожню розмітку. Виїжджаючи з приватного сектора, водій створив аварійну ситуацію, він мало не врізався у бензовоз, що проїжджав повз.

Пасажир чоловік намагався всю дорогу "допомагати" водієві підказками, а також нагадуваннями правил дорожнього руху.

Однак, перебуваючи в неадекватному стані, мабуть, водій не міг досить добре оцінювати виникаючу небезпеку. Неодноразово той виїжджав на зустрічну дорогу, обганяв автомобілі. Все це сильно вплинуло на рішення подружжя, які змушені були зупинитися і викликати наряд співробітників поліції.

Але, висадивши пасажирів, таксист спробував втекти з місця. Співробітники заправки OKKO допомогли зупинити неадекватного водія. Їм довелося зняти клеми з акумулятора машини.

Агресивний і явно наривається водій намагався затіяти бійку, спочатку з пасажирами, а потім і зі співробітниками АЗС. Останнім він все-таки встиг вирвати фірмову куртку.

Поліцейським довелося надіти на таксиста наручники. Від тесту на наявність алкоголю чоловік відмовився. Поведінка чоловіка і стійкий запах алкоголю наводив на думку про нетверезість водія.

Співробітниками поліції був складений протокол за фактом водіння напідпитку, а також хуліганству. Автомобіль Chevrolet віддали близькому родичу під розписку.

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