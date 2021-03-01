Неадекват розбив скляну огорожу меморіалу Небесної Сотні

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області у Фейсбуці.

Близько півночі люди побачили, як невідомі пошкодили скляну огорожу муралу і викликали екіпаж патрульної поліції.

За словами очевидців, група невідомих осіб розбила скляну огорожу меморіалу Небесної Сотні.

"Переглянувши відео з камер Центру безпеки міста патрульні вирахували ймовірного винуватця. Ним виявився 23 - річний житель столиці", - розповіли в поліції.

Він вдарив огорожу ногою, після чого воно і розбилося. Киянина з компанією супроводили до Львівського районного управління поліції для встановлення обставин.

Відео потрапило в мережу.

"У 23 роки дурне теля", - пишуть в мережі.

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