Неадекват розбив скляну огорожу меморіалу Небесної Сотні
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області у Фейсбуці.
Близько півночі люди побачили, як невідомі пошкодили скляну огорожу муралу і викликали екіпаж патрульної поліції.
За словами очевидців, група невідомих осіб розбила скляну огорожу меморіалу Небесної Сотні.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Ольга Фреймут у вузькій сукні позбулася нижньої білизни, поманивши бюстом, що стирчить: "Аж сіпнулося око"
Скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "Ось і злили героя, а Данилко в плюсі!"
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вразила кадрами без ліфчика і в розстебнутих штанях: "Максимум задоволення…"
Незаміжню дочку Сумської обхопив за сідниці відомий росіянин, фото облетіло мережу: "відмінна пара"
"Переглянувши відео з камер Центру безпеки міста патрульні вирахували ймовірного винуватця. Ним виявився 23 - річний житель столиці", - розповіли в поліції.
Він вдарив огорожу ногою, після чого воно і розбилося. Киянина з компанією супроводили до Львівського районного управління поліції для встановлення обставин.
Відео потрапило в мережу.
"У 23 роки дурне теля", - пишуть в мережі.
Крім того ми писали, що двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на хабарі
28 Лютого їх затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
На даний момент відомо, що співробітники посольства відкликані із закордонного відрядження, в їх відношенні починається дисциплінарне розслідування.
Нагадавши, українцям повернуть жорсткі правила карантину, термінову заяву МОЗ: "протягом трьох днів..."
Як повідомляла Politeka, коронавірус взявся за Прикарпаття з новою силою, люди благають про допомогу: що відбувається в лікарнях
Також Politeka писала, що українські медики назвали нові симптоми китайського вірусу:"він адаптується і мутує".