Неадекват разбил стеклянную ограду мемориала Небесной Сотни

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области в Фейсбуке.

Около полуночи люди увидели, как неизвестные повредили стеклянное ограждение Мурала и вызвали экипаж патрульной полиции.

По словам очевидцев, группа неизвестных лиц разбила стеклянное ограждение мемориала Небесной Сотни.

"Просмотрев видео с камер Центра безопасности города патрульные вычислили предполагаемого виновника. Им оказался 23-летний житель столицы", - рассказали в полиции.

Он ударил ограждение ногой, после чего оно и разбилось. Киевлянина с компанией сопроводили во Львовское районное управление полиции для установления обстоятельств.

Видео попало в сеть.

"В 23 года глупый теленок", - пишут в сети.

Кроме того мы писали, что двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на взятке

28 февраля их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

На данный момент известно, что сотрудники посольства отозваны из заграничной командировки, в их отношении начинается дисциплинарное расследование.

Напомним, украинцам вернут жесткие правила карантина, срочное заявление МОЗ: "В течение трех дней..."

Как сообщала Politeka, коронавирус взялся за Прикарпатье с новой силой, люди умоляют о помощи: что происходит в больницах

Также Politeka писала, что украинские медики назвали новые симптомы китайского вируса: "Он адаптируется и мутирует".