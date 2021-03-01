Неадекват разбил стеклянную ограду мемориала Небесной Сотни
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области в Фейсбуке.
Около полуночи люди увидели, как неизвестные повредили стеклянное ограждение Мурала и вызвали экипаж патрульной полиции.
По словам очевидцев, группа неизвестных лиц разбила стеклянное ограждение мемориала Небесной Сотни.
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"Просмотрев видео с камер Центра безопасности города патрульные вычислили предполагаемого виновника. Им оказался 23-летний житель столицы", - рассказали в полиции.
Он ударил ограждение ногой, после чего оно и разбилось. Киевлянина с компанией сопроводили во Львовское районное управление полиции для установления обстоятельств.
Видео попало в сеть.
"В 23 года глупый теленок", - пишут в сети.
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