Пассажиры поезда "Киев-Ужгород" оставили после себя в вагоне настоящий "свинарник"

Об этом сообщил в Фейсбук Дмитрий Капустюк.

По его словам, в вагоне ехало 36 человек, которые оставили после себя кучу мусора и сломанные краны в туалетах.

"Ехала группа из Киева, 36 человек в Мукачево. Вели себя очень не красиво и отвратительно, невозможно подобрать слова. В туалетах поломали краны, кровати все были грязные. На просьбы проводника вести себя прилично не реагировали. Посмотрите в каком состоянии они покинули вагон. Как вообще возможно так себя вести", - говорится в заметке Дмитрия.

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