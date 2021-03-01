Украинские медики не хотят делать прививки от китайского вируса

Заведующий отделением реанимации для инфекционных больных Александровской больницы Алексей Куценко сообщил, что из 24 сотрудников его отделения согласились сделать прививки только двое.

«Если честно, мне немного стыдно, потому что из всего отделения моего, из 24 сотрудников, только двое согласились на вакцинацию — это я и ещё одна медсестра. Возможно, это моя недоработка», — отметил врач.

Также на Харьковщине за сутки не вакцинировали ни одного медика

Об этом сообщается на сайте МОЗ "Коронавірус. інфо".

За сутки в Украине привили всего 90 человек. Согласно данным портала, за день в Донецкой области области вакцины получили 50 человек, в Луганской и Херсонской - по 20.

За весь период вакцинации в Украине привили 3141 гражданина, в лидерах среди регионов - Черкасская область (270 человек).

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