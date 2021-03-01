Ще один регіон " почервонів"

З 3 березня на всю територію Житомирської області планують поширити червоний рівень, що передбачає суворі карантинні обмеження

Про це голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив на своїй сторінці у Facebook Facebook.

Як повідомив Віталій Бунечко, за рішенням Державної комісії, що відповідає за техногенно-екологічну безпеку та надзвичайні ситуації, в Житомирській області вводиться червоний рівень. Житомир став третім регіоном "червоної зони" після Івано-Франківська та Чернівців.

Дана градація покликана попередити поширення Covid - 19 по території регіону, уточнив Віталій Бунечко.

За словами Віталій Бунечко, дане обмеження набуде чинності з півночі 3 березня. Воно передбачає жорсткі заходи, які заплановані для червоної зони.

Таким чином, Житомирська область стане третьою червоною за рахунком, де число хворих людей перевищує встановлену норму. Так, за минулу добу було зафіксовано 466 хворих коронавірусом. В області за чотири останні тижні було проведено 6 тисяч ПЛР-тестів.

Його слова підтверджує і міністр Кабміну Олег Немчинов.

Планується, що попередній термін дії Червоної зони буде введений з 3 по 17 березня. Жителі Житомирської області стануть жити в рамках карантинних обмежень, які вже діяли в січні 2021 року.

Діятимуть такі обмеження, як заборона на діяльність закладів громадського харчування, крім адресної доставки та торговки на винос.

Закриються ТРЦ та інші подібні заклади. Не стануть працювати навчальні заклади, дитячі садки та початкові класи. Але цей пункт ще може змінитися.

Непродовольчі ринки і магазини також припинять свою роботу.

Нагадавши, Буковель продовжує роботу в"червоній зоні".

Як повідомляла Politeka, з 1 березня посилюють карантин.

Також Politeka писала, МОЗ зробило заяву щодо карантину.