Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Раду прийняти історичне рішення і скасувати перехід України на літній час

Про це пише "Гордон".

За словами Руслана Стефанчука, економічний ефект від переходу на літній час не доведений. Але є шкода, яка очевидна, повідомив народний обранець, тому він просить підтримати відповідний документ.

Всім відомо, що переведення годинників українцями здійснюється два рази на рік. Наприклад, на літній час переклад здійснюється в останню неділю березня.

Руслан Стефанчук виступив на засіданні в понеділок, 1 березня. Там, на зборах погоджувальної ради голів депутатських фракцій, він повідомив про законопроект, що передбачає скасування переходу на літній час.

Переклад має відбутися з 27 на 28 березня, уточнив Стефанчук. Відповідний законопроект зареєстрований під номером 4201. У разі його прийняття країна буде позбавлена від необхідності переведення стрілок.

"Позбавимо Україну від цього", - сказав Стефанчук.

При цьому депутат пояснив, що користь від такого рішення буде безсумнівно. Як відомо, поки даний документ №4201 під назвою «Про обчислення часу в Україні» був підтриманий в профільному комітеті ВР.

Зараз процес регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року. Він передбачає, що на зимовий час ми переходимо в останню неділю жовтня, а на літній в останню неділю березня.

Вже була спроба скасувати чинну постанову у вересні 2011 року. Однак тоді депутати поміняли своє рішення буквально через місяць після прийняття.

У Європі було прийнято рішення про скасування переведення годинників ще в 2019 році. Останній раз в ЄС відбудеться переведення в березні 2021 року.



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