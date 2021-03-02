У Дніпрі водій вантажівки з киснем для апарату ШВЛ мало не потонув у багнюці, рятувальники прийшли на допомогу
Про це пише "Інформатор".
Це сталося в понеділок, 1 березня, прямо на території дитячої лікарні імені Руднєва. Розтанув сніг і мокра земля сприяли тому, що багатотонна вантажівка застрягла прямо на під'їзді до будівлі.
Все це було б смішно, якби не важливий вантаж, призначений для допомоги пацієнтам.
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Машина перевозила кисень для апаратів штучної вентиляції легенів. З таким необхідним вантажем авто не змогло проїхати по розкислій дорозі і"застрягло в текстурах".
Спочатку досвідчений водій хотів сам впоратися з виниклою ситуацією, але після численних безуспішних спроб, зрозумів, що не впорається.
Машина, замість того щоб вибиратися з бруду, все більше занурювалася в бруд. Тоді чоловік прийняв рішення звернутися за допомогою до Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники міста Дніпра прийшли на виручку застряглій вантажівці DAF. Прибувши на місце події, бригада 1-вої пожежно-рятувальної частини успішно впоралася із завданням.
Для цього співробітникам довелося скористатися буксирувальним тросом. Один кінець прив'язали в машині, інший прикріпили до спеціальної рятувальної техніки.
Після чого співробітникам ДСНС вдалося буквально витягнути застряглу вантажівку з бруду.
Нарешті машина опинилася на звичайній асфальтовій дорозі.
Подяка водія не знала меж. Адже втрачене водійської час, нерви і сили можна було використовувати набагато ефективніше.
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