У Дніпрі водій вантажівки з киснем для апарату ШВЛ мало не потонув у багнюці, рятувальники прийшли на допомогу

Про це пише "Інформатор".

Це сталося в понеділок, 1 березня, прямо на території дитячої лікарні імені Руднєва. Розтанув сніг і мокра земля сприяли тому, що багатотонна вантажівка застрягла прямо на під'їзді до будівлі.

Все це було б смішно, якби не важливий вантаж, призначений для допомоги пацієнтам.

Машина перевозила кисень для апаратів штучної вентиляції легенів. З таким необхідним вантажем авто не змогло проїхати по розкислій дорозі і"застрягло в текстурах".

Спочатку досвідчений водій хотів сам впоратися з виниклою ситуацією, але після численних безуспішних спроб, зрозумів, що не впорається.

Машина, замість того щоб вибиратися з бруду, все більше занурювалася в бруд. Тоді чоловік прийняв рішення звернутися за допомогою до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники міста Дніпра прийшли на виручку застряглій вантажівці DAF. Прибувши на місце події, бригада 1-вої пожежно-рятувальної частини успішно впоралася із завданням.

Для цього співробітникам довелося скористатися буксирувальним тросом. Один кінець прив'язали в машині, інший прикріпили до спеціальної рятувальної техніки.

Після чого співробітникам ДСНС вдалося буквально витягнути застряглу вантажівку з бруду.

Нарешті машина опинилася на звичайній асфальтовій дорозі.

Подяка водія не знала меж. Адже втрачене водійської час, нерви і сили можна було використовувати набагато ефективніше.

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