Неміцний лід на річці став причиною смерті двох чоловіків у Дніпропетровській області

Про це пише ДСНС України у Дніпропетровській області на своєму сайті.

Відносно тепла погода, розтанув місцями сніг і лід нагадують, що скоро прийде справжня весна. Однак деякі люди досі не можуть усвідомити, що бродити по замерзлих водоймах зараз небезпечно.

У кращому випадку рятувальникам вдається витягнути людей з води. Так, наприклад, нещодавно співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували трьох чоловіків і дитину.

Однак не завжди ситуація складається так добре.

Кілька трагічних випадків сталося в понеділок, 1 березня, в Дніпропетровській області. Там тільки за одну добу пішли під лід дві людини.

У селі Кам'янка, яке знаходиться біля Дніпра, тече річка Мокра Сура, чий неміцний лід став причиною загибелі чоловіка.

За інформацією прес-служби ДСНС, водолазам озброєним спеціальною технікою довелося обшукувати берег. На відстані восьми метрів від берега мокрої Сури вдалося виявити тіло загиблого. Чоловік був 1999 року народження.

Його тіло було передано співробітникам поліції.

Друга трагедія розігралася в місті Павлограді, де тече річка Вовча. Під лід пішли жінка і чоловік. Для жінки, 1966 року народження все закінчилося відносно добре. Селяни дістали її з води і викликали швидку допомогу.

До лікарні їхати потерпіла відмовилася. Рятувальникам вдалося знайти тіло чоловіка лише дві з половиною години потому. На той час допомогу надавати було марно.

Хочеться ще раз нагадати про правила поведінки на замерзлих водоймах. Уникайте походів по льоду поодинці, в темний час доби. Не варто бігти, якщо під вами затріщав лід, краще лягти на нього і плавними рухами почати переміщатися до берега.

Нагадавши, у столиці жінка рятуючи собаку провалилася під лід.

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