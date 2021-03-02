Новий законопроект передбачає, що аліменти можуть брати не тільки з батьків, а й з інших родичів

Про це пише "znaj.ua".

Народні депутати Верховної Ради вирішили звернути свою увагу на суму аліментів для дитини. На їхню думку, необхідно збільшити її і розширити перелік людей, з яких вони будуть стягуватися.

За даний документ свої голоси віддали 253 народних обранця.

Так, 1 березня відбулося пленарне засідання ВР. Після випробування нової системи для голосування, депутати приступили до розгляду документа №3881. Його зміст передбачає, буде прийнятий новий розмір аліментів. Він складе близько 50% прожиткового мінімуму.

На дитину за новим проєктом передбачається збільшення розміру стягуваних аліментів.

На думку авторів законопроекту, сума стягнення повинна бути достатньою для забезпечення "гармонійного розвитку" маленького українця. Вона не може бути меншою, ніж 50% прожиткового мінімуму.

При цьому зміни піддасться не тільки сума, а й особи, з яких вона може бути взята. Тепер якщо батьки не можуть забезпечити виплату призначеної суми, то тоді її можуть нарахувати на родичів. Наприклад, на бабусю, дідуся, прабабусю, братів, а також на мачуху і так далі.

На думку одного з ініціаторів закону Володимира Вітраса, це допоможе виправити один момент в чинному законі від 2017 року.

Тоді законодавці не виправили мінімальний розмір аліментів, що стягуються з родичів. Це викликало перекіс для різних видах аліментних виплат.

Тепер законопроект має пройти ще одне голосування. Якщо його приймуть, то документ набуде чинності з дня опублікування.

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