Новий законопроект передбачає, що аліменти можуть брати не тільки з батьків, а й з інших родичів
Про це пише "znaj.ua".
Народні депутати Верховної Ради вирішили звернути свою увагу на суму аліментів для дитини. На їхню думку, необхідно збільшити її і розширити перелік людей, з яких вони будуть стягуватися.
За даний документ свої голоси віддали 253 народних обранця.
Так, 1 березня відбулося пленарне засідання ВР. Після випробування нової системи для голосування, депутати приступили до розгляду документа №3881. Його зміст передбачає, буде прийнятий новий розмір аліментів. Він складе близько 50% прожиткового мінімуму.
На дитину за новим проєктом передбачається збільшення розміру стягуваних аліментів.
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На думку авторів законопроекту, сума стягнення повинна бути достатньою для забезпечення "гармонійного розвитку" маленького українця. Вона не може бути меншою, ніж 50% прожиткового мінімуму.
При цьому зміни піддасться не тільки сума, а й особи, з яких вона може бути взята. Тепер якщо батьки не можуть забезпечити виплату призначеної суми, то тоді її можуть нарахувати на родичів. Наприклад, на бабусю, дідуся, прабабусю, братів, а також на мачуху і так далі.
На думку одного з ініціаторів закону Володимира Вітраса, це допоможе виправити один момент в чинному законі від 2017 року.
Тоді законодавці не виправили мінімальний розмір аліментів, що стягуються з родичів. Це викликало перекіс для різних видах аліментних виплат.
Тепер законопроект має пройти ще одне голосування. Якщо його приймуть, то документ набуде чинності з дня опублікування.
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