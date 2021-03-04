Дочка померлого в лікарні українця звинувачує лікарів у недбалості

Розповідь мешканки Мелітополя передає місцевий портал MV.

За її словами, в місцеву лікарню батько потрапив повторного інсульту.

"На" швидкій " тата привезли в ту ж лікарню. Це було 9 лютого. Він заходив в палату на своїх ногах, був у ясній свідомості, сам їв. І ми сподівалися, що його прокапають якийсь час і випишуть, як і минулого разу. 9-10 лютого він був стабільний", - зазначила жінка.

Через два дні хворому призначили інші препарати і його стан погіршився.

"Увечері подзвонив батько, сильний чоловік, який плакав у трубку і просив його врятувати. Після крапельниць з новими ліками він не міг ковтати навіть слину, він не міг знову ходити, піднялася температура. Він перестав ходити в туалет. Він поскаржився на свій стан медсестрам, а ті кинули йому таблетки зі словами: «Пий як хочеш». Пий - людині, яка не може ковтати! Всю ніч до нього ніхто не заходив", - поскаржилася дочка загиблого.

Вранці у її батька зупинилося серце, а поблизу не виявилося медиків. Коли все ж вдалося знайти лікарів, чоловіка перевели в реанімацію, де він впав у кому.

"Там лікарі намагалися врятувати його врятувати, спасибі їм, вони боролися, але час було втрачено. Увечері 16 лютого тато помер. Тіло нам віддали 17-го, після того, як ми написали відмову від розтину. А то ще невідомо, скільки днів тривала б ця тяганина - документи на розтин нам не хотіли давати. У морзі за те, щоб тіло віддали, ми заплатили 700 грн", - зазначила дівчина.

Її також шокувало ставлення лікарів.

"Коли в лікарні писали відмову на розтин, мені лікар відверто нагрубив. Сказав: "чуєш, рідна, тут все вирішуємо ми, коли тобі забирати його і коли ховати. Якщо я не захочу, ти його не забереш". Зате гроші брати вони всі можуть. Ми платили елементарно за те, щоб нам дзвонили і розповідали про стан батька, але ніхто жодного разу не подзвонив", - розповіла українка.





"Я вважаю, що татові було призначено неправильне лікування, медперсонал був неуважний, халатно поставився до своєї роботи, і допомога не була надана вчасно", - підсумувала дочка померлого.

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