Лікар з Вінниці, який втратив дружину через коронавірус, звільнився з лікарні



Свій коментар медик дав в інтерв'ю "33 Каналу".

43-річна медсестра Тетяна Боцюра попри всі спроби вберегтися, захворіла на коронавірус.

"З початку епідемії коронавірусу ми обидва з дружиною були на передовій, хоч і наше відділення не було підступним", - почав свою розповідь Юрій.

Подружжя миттєво звернулися за допомогою, але було хвороби майже не залишила жодних шансів.

"Ми боялися її, і, на жаль, вона не пройшла повз нас. У лікарню ми звернулися відразу, але хвороба протікала дуже блискавично. Фактично на третій день мені сказали, що Таня помре. І з цим потрібно було жити ще тиждень", - поділився лікар-гінеколог.

За його словами, до нього відразу ж прийшло розуміння того, що шансів видертися У Тетяни не було.

"Мені показували знімки, на яких не було вже живої тканини. Тетяна весь час була в масці під високим потоком кисню, вона могла лише писати. За кілька днів до своєї смерті Танюша написала: «Діма, ти мене втрачаєш. Роби все можливе і надможливе»", - розповів медик.

Дмитро робив все можливе і неможливе для порятунку коханої, але вірус виявився сильніше.

"День, коли я дізнався, що моєї Танюші більше немає - чорний... Синочки Максим і Юрій після смерті дружини подорослішали за хвилини. У такому віці залишитися без мами-це неймовірно важко, це неймовірний біль. З хлопчиками працюють дитячі психологи. Я намагаюся дати їм те дитинство, але вже без мами - не таке, яке б мало бути", - поділився.

Після того, що сталося він звільнився з лікарні, оскільки не міг там більше працювати через страшні спогади.

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