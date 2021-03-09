Життєвий шлях художника безліч разів відображений в тисячах біографій, але все ще залишаються факти, упущені шкільною програмою і досі невідомі більшості шанувальників поета.

1. Дворічна школа

Безперечно, Шевченко був глибоко і різноспрямовано освідчений, проте формальне навчання, яке становило тогочасну "основну" освіту, для поета тривало всього два роки. Саме стільки провів майбутній поет у церковно-парафіяльній школі.

2. Модник

У Петербурзі, ставши популярним портретистом і заробляючи хороші гроші, Шевченко перетворився на справжнього модника. У своєму щоденнику він написав про особливе задоволення від придбання гумового плаща-Макінтоша, який тоді коштував величезних грошей на той час - 100 карбованців. Також Шевченко любив носити білі парусинові костюми, а якось раз з гонорару навіть купив собі єнотову шубу.

3. Чай і ром

Про любов Тараса Григоровича до українських страв написано багато-і борщ Шевченко нахвалював, і вареники з сиром і старе добре українське сало. А ось з напоїв Шевченко вибирав переважно чай і ... недешевий тоді, навіть Елітний, ром. Такий алкоголь завозили з-за кордону, тому дістати його було не тільки дорого, але і просто важко.

4. Шлюб з 14-річною

Так, 44-річному Шевченку раптом сподобалася молодша на 30 років актриса — Катерина Піунова, і так сподобалася, що прозаїк зробив дівчині пропозицію вийти заміж. Однак Катерині ледь виповнилося 14 років, тому батьки обраниці поета виступили категорично проти такого раннього шлюбу дочки.

5. Неприємна людина

Описи молодого поета сходяться на дивній деталі-30-річний Шевченко був неприємним для багатьох своїх сучасників.

"При першій зустрічі в ньому не примічалося нічого привабливого, навпаки, він здавався холоднуватим, сухим, хоч і простим, доступними. До людей ставився спочатку недовірливо і перед першим-ліпшим і не відкривав своєї душі, особливо бував замкнутий проти тих, хто домагався викликати в нього відвертість і щирість", — описували Шевченка сучасники.

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