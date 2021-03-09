В Закарпатській області прогнозують медичний колапс
Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявив головлікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина.
«А в самій реанімації у нас всього 6 ліжок і розширити її неможливо. Кожен день в нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, вранці у нас залишалося всього 5. Цього вистачить години до 16 не більше. І що скажете мені з цим робити? Як рятувати життя?» ,- зазначив Яцина.
Також він попередив про можливий колапс наприкінці тижня.
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"Мені все одно, чи вірите ви в цю недугу! Ми з моїми колегами спираємося на доказову медицину. І кожен день стикаємося зі смертю. Просто надіньте маску, дотримуйтесь дистанцію-це не так важко! Допоможіть нам, тому що в кінці тижня будемо мати колапс", - додав Юрій Яцина.
Раніше ми писали, що карантинне зонування в Україні переглянули, в ряді регіонів з 8 березня посилили обмеження
За тиждень кількість "помаранчевих" областей збільшилася з семи до дев'яти. Сюди потрапили Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також "помаранчевий" рівень карантину ввели в Києві.
У "червоній" зоні карантину тепер знаходяться чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. За даними МОЗ, на Закарпатті перевищує норму рівень госпіталізації.
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