На Закарпатті ситуація з коронавірусом - критична

Про це на брифінгу заявив головлікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

За його словами, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%, і кожен день виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції, при цьому захворюваність серед дітей збільшилася на 5%.

Палати інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні заповнені.

"Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно замислитися і бути свідомими в дотриманні всіх карантинних обмежень", - заявив Поляк.

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За тиждень кількість "помаранчевих" областей збільшилася з семи до дев'яти. Сюди потрапили Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також "помаранчевий" рівень карантину ввели в Києві.

У "червоній" зоні карантину тепер знаходяться чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. За даними МОЗ, на Закарпатті перевищує норму рівень госпіталізації.

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