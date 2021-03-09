На Закарпатті ситуація з коронавірусом - критична
Про це на брифінгу заявив головлікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк.
За його словами, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%, і кожен день виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції, при цьому захворюваність серед дітей збільшилася на 5%.
Палати інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні заповнені.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Сердючка повертається на ТБ в новому амплуа, сюрприз від Данилка вдався: "Ось воно, перевтілення!"
Заспаний Віктор Павлик безглуздо привітав українок з 8 березня, кадри конфузу: "Тобі Алік написав?"
Ранньої весни в Україні не буде, синоптик попередив, чого чекати від погоди: "Це навіть не заморозки, це..."
Пішла з життя легендарна актриса-красуня, на її фільмах виросли покоління: "Її буде дуже не вистачати всім"
"Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно замислитися і бути свідомими в дотриманні всіх карантинних обмежень", - заявив Поляк.
Раніше ми писали, що карантинне зонування в Україні переглянули, в ряді регіонів з 8 березня посилили обмеження
За тиждень кількість "помаранчевих" областей збільшилася з семи до дев'яти. Сюди потрапили Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також "помаранчевий" рівень карантину ввели в Києві.
У "червоній" зоні карантину тепер знаходяться чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. За даними МОЗ, на Закарпатті перевищує норму рівень госпіталізації.
Нагадавши, нове посилення карантину, Укрзалізниця попередила про термінові зміни: куди тепер не дістатися.
Як повідомляла Politeka, ситуація з ковидом загострюється: школярів переводять на дистанційне навчання, названа дата.
Також Politeka писала, що в Україні почали активно вакцинуватися від вірусу, свіжі дані: "сотні медпрацівників..."