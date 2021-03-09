Українка підпалила двері Пенсійного фонду

В Одесі пенсіонерка підпалила двері обласного управління Пенсійного фонду, повідомляє "Думська".

Пенсіонерка облила двері легкозаймистою рідиною і підпалила.

Жінка пояснила свій вчинок тим, що вона незадоволена мізерною пенсією. У жінки вилучили пляшку із залишками горючої речовини, якою вона облила двері.

Поліцейські не повідомили, чи притягуватимуть жінку до відповідальності.

Раніше ми писали, що в Харкові депутат, який виступав російською мовою, виключений з фракції

Олександр Дорошенко виступав під час сесії облради російською мовою, чим, на думку фракції, порушив Закон про мову.

Депутат на своїй сторінці в Facebook вибачився перед колегами за свій виступ російською.

"Розхвилювався, тому і виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською", - повідомив Дорошенко.

Депутат заявив, що в побуті використовує російську мову, але пообіцяв у публічних виступах говорити українською.

Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".

Також Politeka писала, що в Одеському магазині зчепилися через українську, відео: "мова - це яловичий язик".

Раніше Politeka повідомляла, що в Одесі масово скаржаться на обслуговування не українською: більше доносів тільки в Києві та Львові.