Українка підпалила двері Пенсійного фонду
В Одесі пенсіонерка підпалила двері обласного управління Пенсійного фонду, повідомляє "Думська".
Пенсіонерка облила двері легкозаймистою рідиною і підпалила.
Жінка пояснила свій вчинок тим, що вона незадоволена мізерною пенсією. У жінки вилучили пляшку із залишками горючої речовини, якою вона облила двері.
Поліцейські не повідомили, чи притягуватимуть жінку до відповідальності.
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Раніше ми писали, що в Харкові депутат, який виступав російською мовою, виключений з фракції
Олександр Дорошенко виступав під час сесії облради російською мовою, чим, на думку фракції, порушив Закон про мову.
Депутат на своїй сторінці в Facebook вибачився перед колегами за свій виступ російською.
"Розхвилювався, тому і виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською", - повідомив Дорошенко.
Депутат заявив, що в побуті використовує російську мову, але пообіцяв у публічних виступах говорити українською.
Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".
Також Politeka писала, що в Одеському магазині зчепилися через українську, відео: "мова - це яловичий язик".
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