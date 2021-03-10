Львів'янка забрала дитину з гуртка з гімнастики через російськомовних тренерів
Як передає Politeka.net, про пошуки нового, мати дитини, Світлана Жаб'юк розповівши на своїй сторінці в Facebook.
За словами Світлани, її переконували ,що" не головне, якою мовою вчать і тут майже всі так спілкуються", але вона все-таки прийняла остаточне рішення.
"Говорили неголосно, майже пошепки. Можливо, щоб не почула тренер Даша, або ж, щоб не було чутно Львівському СБУ, будівля якого зовсім поруч", - зазначила жінка.
Майже після річної перерви її друга дитина захотіла зайнятися повітряною гімнастикою і з керівництвом вже іншої студії у жінки стався такий діалог:
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- Вибачте, а можна не вмикати російські пісні під час тренування?
- Та звичайно! Я попереджу тренера.
За словами Світлани, вона залишилася задоволена такою реакцією на прохання.
"Спасибі, школа, що не забираєш у моїх дітей можливості займатися гімнастикою у Львові!",- підсумувала жінка.
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Нагадаємо, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".
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