Автомобіль на Сумщині на швидкості влетів у будинок
Близько 22.00 Volkswagen Passat на швидкості проломив стіни житлового будинку. На момент аварії там горіло світло. Екстрено приїхала швидка і поліція. Обставини події з'ясовуються.
Того ж дня в місті Конотоп вантажний автомобіль "Івеко", під керуванням 60 - річного водія, з'їхав з траси і в'їхав у нежитловий будинок.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля загинув на місці події.
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Інші учасники дорожнього руху не постраждали.
Раніше ми писали, впро Львівщину суд звільнив від покарання водія, який переїхав 4-річну дівчинку
Інцидент стався на парковці магазину в серпні 2020 року.
Автомобіль Volkswagen Golf, здаючи назад, кілька разів переїжджає дівчинку, яка потрапила під колеса, поки його не зупинили очевидці.
Дитина отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки і легенів, а також струс головного мозку.
Водій свою провину в події визнав, а батьки дівчинки погодилися відмовитися від будь-яких претензій, адже обвинувачений повністю відшкодував їм «моральні та матеріальні збитки».
Суд звільнив 19-річного молодого чоловіка від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням з сім'єю потерпілої.
Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".
Також Politeka писала, що в Одеському магазині зчепилися через українську, відео: "мова - це яловичий язик".
Раніше Politeka повідомляла, що в Одесі масово скаржаться на обслуговування не українською: більше доносів тільки в Києві та Львові.