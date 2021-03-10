Автомобіль на Сумщині на швидкості влетів у будинок

Близько 22.00 Volkswagen Passat на швидкості проломив стіни житлового будинку. На момент аварії там горіло світло. Екстрено приїхала швидка і поліція. Обставини події з'ясовуються.

Того ж дня в місті Конотоп вантажний автомобіль "Івеко", під керуванням 60 - річного водія, з'їхав з траси і в'їхав у нежитловий будинок.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля загинув на місці події.

Інші учасники дорожнього руху не постраждали.

Раніше ми писали, впро Львівщину суд звільнив від покарання водія, який переїхав 4-річну дівчинку

Інцидент стався на парковці магазину в серпні 2020 року.

Автомобіль Volkswagen Golf, здаючи назад, кілька разів переїжджає дівчинку, яка потрапила під колеса, поки його не зупинили очевидці.

Дитина отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки і легенів, а також струс головного мозку.

Водій свою провину в події визнав, а батьки дівчинки погодилися відмовитися від будь-яких претензій, адже обвинувачений повністю відшкодував їм «моральні та матеріальні збитки».

Суд звільнив 19-річного молодого чоловіка від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням з сім'єю потерпілої.