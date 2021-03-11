На Херсонщині четверту добу шукають 7-річну дівчинку
Як повідомляють херсонські ЗМІ, дівчинку, до пошуків якої на Херсонщині підключилися волонтери з Харкова, могли викрасти.
Крім будинків і дворів селища щасливе, де живе 7-річна Марія, вже обшукали і околиці. До пошуків підключили службових собак, і сліди Маші обірвалися на зупинці - дівчинка пішла на туди, щоб зустріти татка.
"Собаки взяли слід дівчинки. Слід обірвався на зупинці автобуса села Щасливе, Олешківського району, Херсонської області. Таким чином є підстави припускати, що дівчинку вивезли з села. Ми всі хочемо знайти її живою. Хочемо встигнути. Маша може бути де завгодно. В будь-якій точці України. Раптом у когось в відеореєстраторі виявиться те саме відео, де відвозять Машу. Це примарний шанс, але шанс", - зазначила Головачова.
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Водій свою провину в події визнав, а батьки дівчинки погодилися відмовитися від будь-яких претензій, адже обвинувачений повністю відшкодував їм «моральні та матеріальні збитки».
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