На Херсонщині четверту добу шукають 7-річну дівчинку

Як повідомляють херсонські ЗМІ, дівчинку, до пошуків якої на Херсонщині підключилися волонтери з Харкова, могли викрасти.

Крім будинків і дворів селища щасливе, де живе 7-річна Марія, вже обшукали і околиці. До пошуків підключили службових собак, і сліди Маші обірвалися на зупинці - дівчинка пішла на туди, щоб зустріти татка.

"Собаки взяли слід дівчинки. Слід обірвався на зупинці автобуса села Щасливе, Олешківського району, Херсонської області. Таким чином є підстави припускати, що дівчинку вивезли з села. Ми всі хочемо знайти її живою. Хочемо встигнути. Маша може бути де завгодно. В будь-якій точці України. Раптом у когось в відеореєстраторі виявиться те саме відео, де відвозять Машу. Це примарний шанс, але шанс", - зазначила Головачова.