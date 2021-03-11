З'явився найпростіший спосіб розшифрування лінії багатства на своїй руці

Для цього потрібно подивитися на свою праву, якщо ви не лівша, руку, передає портал thebestvideo.

Знаходиться потрібна нам лінія в центру долоні (дивіться на малюнок):

Тлумачення залежить від розташування на конкретній руці:

провідна рука — (найчастіше права) - це відмінний знак, який обіцяє вам заможність;

чи не провідна (найчастіше ліва) - теж непогано, голодувати ви ніколи не будете;

обидві долоні-найкращий знак, який говорить, що вам судилося по-справжньому безбідне існування.

Найчастіше таку лінію називають "трикутником грошей", більшість рук багатіїв виглядає ось так:

До слова, існує кілька явних ознак нехорошого людини, який буде псувати вам життя.

Ваші бажання і інтереси для цієї людини завжди будуть на другому, а то і на третьому або четвертому місці. Такій людині постійно потрібно поступатися, підкорятися, замовчувати власну думку;

Від вас постійно чекають жертовності-це може проявлятися в заборонах спілкуватися з іншими людьми, навіть з батьками, людина може забороняти вам займатися своїми справами, хобі, роботою, яка приносить задоволення;

Постійні образи і неприємні жарти, наприклад, "навіщо мені посудомийка, якщо є ти», побачивши ваше невдоволення, може навіть образитися і обуритися зі словами" Я ж жартую";

Вам не довіряють і постійно ревнують-перед такою людиною вам доведеться постійно виправдовуватися і звітувати;

Коли під час спілкування з людиною у вас падає самооцінка - якщо всього пару місяців тому ви вважали себе королевою, а сьогодні примовляєте: «та кому я потрібна, така товста, дурна, бідна, потворна» - потрібно бігти від такої людини без оглядки.

Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знаки зодіаку, яких чекають щасливі зміни в 2021 році.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.