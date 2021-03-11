Стало відомо, як визначити, чи є у вашій оселі домовик

Якщо в будинку є тварини, то варто постежити за їх поведінкою-якщо вони постійно нібито грають з невидимою істотою, скоріше за все насправді там домовик — і вони його бачать, передає портал thebestvideo.

Відчувають будинкового і діти-якщо вони частенько сміються без причини, починають лопотати з невидимим співрозмовником - це може бути знаком.

Варто прислухатися до звуків в будинку вночі - може злегка подзвонювати посуд, по будинку лунати шерехи, тихі кроки і неголосне потріскування - це домовик обходить свої володіння.

Якщо в ліжку ви немов відчуваєте, що хтось поруч є, але цей хтось не здається лякаючим, а навпаки, приносить спокій і затишок, то це точно вирішив здатися домашній дух.

До слова, існує кілька явних ознак нехорошого людини, який буде псувати вам життя.

Ваші бажання і інтереси для цієї людини завжди будуть на другому, а то і на третьому або четвертому місці. Такій людині постійно потрібно поступатися, підкорятися, замовчувати власну думку;

Від вас постійно чекають жертовності-це може проявлятися в заборонах спілкуватися з іншими людьми, навіть з батьками, людина може забороняти вам займатися своїми справами, хобі, роботою, яка приносить задоволення;

Постійні образи і неприємні жарти, наприклад, "навіщо мені посудомийка, якщо є ти», побачивши ваше невдоволення, може навіть образитися і обуритися зі словами" Я ж жартую";

Вам не довіряють і постійно ревнують-перед такою людиною вам доведеться постійно виправдовуватися і звітувати;

Коли під час спілкування з людиною у вас падає самооцінка - якщо всього пару місяців тому ви вважали себе королевою, а сьогодні примовляєте: «та кому я потрібна, така товста, дурна, бідна, потворна» - потрібно бігти від такої людини без оглядки.

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