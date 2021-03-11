Українські медики розповіли, як себе почувають після введення вакцини від коронавірусу



Як передає Politeka.net, своїми історіями вони поділилися у Facebook-спільноті "Лікарі України разом".

Обговорення почала Ольга Куделя, яка запропонувала колегам розповісти про перші враження після уколу.

"Шановні колеги, оскільки достовірної інформації про вакцинацію, крім нас самих ніхто не скаже, пропоную писати під постом, людям які вакцинувалися, про стан свого здоров'я після вакцинації, а також випадки (якщо будуть такі) захворювання Ковід - 19, і скільки днів пройшло (приблизно) після вакцинації", - написала дівчина.

Більшість медиків відчували легке нездужання, а вже на другий день після вакцинації у них не було абсолютно ніяких симптомів.



"Вакцинувався тиждень тому. Відразу після вакцинації буде легке запаморочення до години часу після ін'єкції. Чітко пов'язати з вакцинацією важко, оскільки займався весь день організацією, і думаю хвилювання дало про себе знати. Під вечір відчував легкий головний біль і відчуття печіння на обличчі. Теж не можу це чітко пов'язати з вакцинацією, оскільки такі відчуття у мене часті. Також була легка болючість при пальпації в місці ін'єкції", - розповів директор Бережанського Центру первинної медичної допомоги Віктор Цапок.

Не обійшлося і без побічних ефектів, які приносили відчутний дискомфорт.

"Перший день до вечора піднялася температура до 39-ти, біль і ломота по всьому тілу, дуже сильний біль в руці, 3 дні температури нижче 37,4 не було. Більш детально описала перші два дні у себе на сторінці. На 4-й, 5-й день температура від 35,5 до 36,3 сильна слабкість, рука потроху проходить. Раніше не хворіла. Будь-яку вакцинацію переносила добре", - поділилася медик Анастасія Давиденко з Одеси.





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