В Україні на карантин закривають кілька дитсадків і початкових класів
Таке рішення було прийнято 11 березня на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС Мукачівської міськради, передає "mukachevo".
У прес-службі міськради повідомили, що Рішенням комісії ТЕБ і НС затвердили припинити з 15 березня відвідування навчальних закладів з організацією дистанційної форми навчання.
Також призупинено планових заходів щодо госпіталізації та надання медичної допомоги в КНП «Мукачівська ЦРЛ» та КНП "ЦПМСД Мукачівської міської територіальної громади".
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Інцидент стався на парковці магазину в серпні 2020 року.
Автомобіль Volkswagen Golf, здаючи назад, кілька разів переїжджає дівчинку, яка потрапила під колеса, поки його не зупинили очевидці.
Дитина отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки і легенів, а також струс головного мозку.
Водій свою провину в події визнав, а батьки дівчинки погодилися відмовитися від будь-яких претензій, адже обвинувачений повністю відшкодував їм «моральні та матеріальні збитки».
Суд звільнив 19-річного молодого чоловіка від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням з сім'єю потерпілої.
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