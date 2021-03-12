В Україні на карантин закривають кілька дитсадків і початкових класів

Таке рішення було прийнято 11 березня на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС Мукачівської міськради, передає "mukachevo".

У прес-службі міськради повідомили, що Рішенням комісії ТЕБ і НС затвердили припинити з 15 березня відвідування навчальних закладів з організацією дистанційної форми навчання.

Також призупинено планових заходів щодо госпіталізації та надання медичної допомоги в КНП «Мукачівська ЦРЛ» та КНП "ЦПМСД Мукачівської міської територіальної громади".

Раніше ми писали, впро Львівщину суд звільнив від покарання водія, який переїхав 4-річну дівчинку

Інцидент стався на парковці магазину в серпні 2020 року.

Автомобіль Volkswagen Golf, здаючи назад, кілька разів переїжджає дівчинку, яка потрапила під колеса, поки його не зупинили очевидці.

Дитина отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки і легенів, а також струс головного мозку.

Водій свою провину в події визнав, а батьки дівчинки погодилися відмовитися від будь-яких претензій, адже обвинувачений повністю відшкодував їм «моральні та матеріальні збитки».

Суд звільнив 19-річного молодого чоловіка від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням з сім'єю потерпілої.