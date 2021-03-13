В обласній лікарні сталася бійка

Інцидент стався 5 березня в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака.

Пацієнт розповів, що лікар відмовлявся проводити огляд, через це між чоловіками зав'язався конфлікт, який переріс у бійку.

Заспокоювали агресивного пацієнта кілька медпрацівників. На місце події прибула поліція і забрала порушника.

До слова, у Харкові сталася аварія з машиною швидкої допомоги

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналах.

У Харкові зіткнулися Toyota і швидка допомога.

ДТП сталося вдень 12 березня біля станції метро "Олексіївська". Свідки того, що відбувається повідомили, що швидка везла в лікарню матір з дитиною. Після аварії їх забрала інша "швидка", в аварії вони не постраждали.

"Легковик не пропустив швидку", - кажуть очевидці.

Офіційної інформації на даний момент немає.