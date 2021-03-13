В обласній лікарні сталася бійка
Інцидент стався 5 березня в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака.
Пацієнт розповів, що лікар відмовлявся проводити огляд, через це між чоловіками зав'язався конфлікт, який переріс у бійку.
Заспокоювали агресивного пацієнта кілька медпрацівників. На місце події прибула поліція і забрала порушника.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Дорофєєва без макіяжу та перуки дала розглянути себе справжню, різниця очевидна: "Навіщо, Надійка?"
Трагічно загинув відомий актор-красень, був у розквіті сил: "За ним сумуватиме кожен..."
Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом вперше з'явилася у "вагітній" сукні: "Ну нарешті..."
Могилевська "вирубила" з ноги глядача, який знімав її на концерті, відео "свавілля": "Просто немає слів!"
До слова, у Харкові сталася аварія з машиною швидкої допомоги
Про це повідомили очевидці в телеграм-каналах.
У Харкові зіткнулися Toyota і швидка допомога.
ДТП сталося вдень 12 березня біля станції метро "Олексіївська". Свідки того, що відбувається повідомили, що швидка везла в лікарню матір з дитиною. Після аварії їх забрала інша "швидка", в аварії вони не постраждали.
"Легковик не пропустив швидку", - кажуть очевидці.
Офіційної інформації на даний момент немає.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".