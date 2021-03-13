На Закарпатті зафіксували як сходить лавина
11 березня в урочищі Сухар, що на території Національного природного парку «Синевир», працівники установи зафіксували на фото лавину, передає "mukachevo.net".
В межах парку склалися такі погодні умови, при яких підніматися в гори надзвичайно небезпечно.
"Закликаємо туристів не ризикувати, а милуватися красою природи в безпечних місцях", - повідомляють у парку.
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Раніше ми писали, що в обласній лікарні сталася бійка
Інцидент стався 5 березня в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака.
Пацієнт розповів, що лікар відмовлявся проводити огляд, через це між чоловіками зав'язався конфлікт, який переріс у бійку.
Заспокоювали агресивного пацієнта кілька медпрацівників. На місце події прибула поліція і забрала порушника.
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