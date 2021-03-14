Популярна українська співачка Настя Каменських показала домашній кадр в нестандартному образі

Кожні вихідні Каменських намагається балувати фанатів досить сміливими образами і розповідає про те, як слід провести ці дні правильно і з користю для себе. Оскільки зірка є активним користувачем Instagram, вона супроводжує свої пости різними фото.

Цього разу зірці вдалося дійсно здивувати, адже позувала вона у власній Лавандовій дизайнерській толстовці і ... з рожевою туфлею на шпильці. Причому туфлю Каменських піднесла до вуха, немов мобільний телефон.

Таким чином Настя вирішила нагадати про модну колекцію кращої подруги-Анни Завгородньої.

"Алло! Увага всім fashion постам: Завтра стартує передпродаж нашої з Анею нової крутої колекції . І скоро на вулиці вийде мафія дівчат, які точно готові підкорювати цей світ! 🤩🔥».

"Приготуйтеся! Буде дуже стильно!; Класні фото; а на ніжці?; Прекрасна; чекаємо з нетерпінням; красиві фотки; Красуня❤️; як я хочу такі💓 місяць шукала, ніде не було. І ось вони 💓; красуня; шалено чекаємо❤️; що творить ковид, вже через взуття люди розмовляють 😮; виглядає безглуздо, робить вона, а соромно нам; Але, говорите в трубочьку😂», - написали фанати.

Також у своєму мікроблозі в Instagram красуня опублікувала кумедний кадр, на якому показала, як покращує вигляд свого обличчя, проте знімок викликав у фанатів лише одне питання " що з нею?".

Як видно, Настя відобразила себе сама, вона з'явилася перед камерою в сірому балахоні з капюшоном на голові, за яким приховала свої розкішні кучері. При цьому на обличчі зірки немає макіяжу, зате наклеєні зелені патчі під очима і на лобі, вона з серйозним виглядом дивиться в об'єктив.

Нагадавши, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

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