Відома співачка Оля Полякова показала, як розважала публіку на концерті

На фото Оля здалася в червоній міні-сукні з латексу, позуючи серед інших дівчат з підтанцьовки. Красуня вигнулася, виставивши сідниці, за які взялася інша жінка. Полякова запалювала на сцені, радуючи фанатів відвертим образом і своєю музикою, один з яких і опублікував ролик в Instagram, який артистка перепостила. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуня отримує безліч компліментів:

"Шикарно"," блиск", " Я в шоці!Виглядаєш молодо, але де ж Полякова?!Навіщо ж так жорстоко до себе?Бути не впізнаною, це жесть!!", "Прямо Брітні Спірс, тільки краще" ," це образ просто чудовий", " залиште цей макіяж. Вам прям дуже красиво!", "Просто бомба", "та ну що за ефект такий, не впізнати взагалі", "мені здається це через зачіски ви так змінилися".

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Чарівна Оля Полякова після ретельних косметичних процедур помітно змінилася для нового ефектного образу, в якому вона постала в новому відеоролику в своєму Instagram Stories. Зірка, бажаючи зачепити шанувальників ще більше, показала свій новий образ для інтерв'ю.

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