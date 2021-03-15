Лікарі назвали перші ознаки інсульту

Мікроінсульт не викликає таких катастрофічних наслідків як великий, але не звертати на нього уваги - небезпечно, пише АіФ.

Ознаки малого інсульту:

раптова втрата чутливості, оніміння будь-якої частини тіла;

втрата координації, труднощі при ходьбі;

труднощі мови;

втрата пам'яті;

підвищена чутливість до яскравого світла і звуків;

безпричинна сильний головний біль.

Лікарі нагадують, що мікроінсульт можна ліквідувати без наслідків, якщо він триває не більше 4,5 години - це "вікно надії".

Якщо ви помітили у себе такі ознаки-терміново звертайтеся за медичною допомогою.

Раніше ми писали, що через ускладнення коронавірусу помер харківський лікар

Про це повідомив анестезіолог інфекціонки Володимир Корсунов.

Завідувач відділенням вірусних гепатитів Харківської обласної інфекційної лікарні Дмитро Пеньков помер у суботу 13 березня.

"Вчора від ускладнень "корони" пішов у вічність ще один лікар, Дмитро Борисович Пеньков, щира, професійна людина. Світла йому пам'ять", - написав Корсунов.

Дмитро Пеньков пропрацював в інфекціонці 25 років, з 2014 року був завідувачем обласного спеціалізованого гепатологічного центру обласної інфекційної лікарні.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".