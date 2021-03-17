Зовнішність деяких політиків сильно змінилася за 30 років

Фотопідбірку опублікувало видання "Обозреватель".

Володимир Зеленський

У 1995 році президент України тільки закінчив школу. В останніх класах Володимир мріяв про кар'єру дипломата, але в підсумку вступив на навчання за спеціальністю "Правознавство" до Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко почала займатися бізнесом наприкінці 80 - х з організації пункту відеопрокату. У 90-х вона ще не носила косу і не носила одяг світових брендів.

Олег Ляшко

Ляшко вирішив пов'язати свою долю з журналістикою, тому в 90-х він працював кореспондентом і редактором різних видань.

Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко в 90 - х вже пройшов службу в Казахстані і встиг одружитися.

Нагадаємо, що величезний астероїд невблаганно наближається до Землі, вчені сурмлять про небезпеку:"йде на максимальній швидкості".

Як повідомляла Politeka, українців попередили про випробування в березні, хто в групі ризику.

Також Politeka писала про те, що до землі прямує астероїд розміром зі стадіон: "опиниться на відстані...".