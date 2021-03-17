Зовнішність деяких політиків сильно змінилася за 30 років
Фотопідбірку опублікувало видання "Обозреватель".
Володимир Зеленський
У 1995 році президент України тільки закінчив школу. В останніх класах Володимир мріяв про кар'єру дипломата, але в підсумку вступив на навчання за спеціальністю "Правознавство" до Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Холостяк" Михайлюк похвалився дружиною в бікіні і несподівано розповів про свою біду: "Друзі, я втратив..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко, який бореться з небезпечним недугом, записав звернення: "Стало погано..."
Ведучий шоу "Маска" Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося: "Вова, це капець"
"Як рятувати життя?": головлікар лікарні попередив про майбутній колапс, термінова заява
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко почала займатися бізнесом наприкінці 80 - х з організації пункту відеопрокату. У 90-х вона ще не носила косу і не носила одяг світових брендів.
Олег Ляшко
Ляшко вирішив пов'язати свою долю з журналістикою, тому в 90-х він працював кореспондентом і редактором різних видань.
Петро Порошенко
П'ятий президент України Петро Порошенко в 90 - х вже пройшов службу в Казахстані і встиг одружитися.
Нагадаємо, що величезний астероїд невблаганно наближається до Землі, вчені сурмлять про небезпеку:"йде на максимальній швидкості".
Як повідомляла Politeka, українців попередили про випробування в березні, хто в групі ризику.
Також Politeka писала про те, що до землі прямує астероїд розміром зі стадіон: "опиниться на відстані...".