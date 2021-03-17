Львів опинився на межі потрапляння в "Червону" карантинну зону через епідеміологічну ситуацію в регіоні



За темпами інфікування область вже кілька днів перебуває в лідерах по Україні, передає "ТСН".

Тільки за минулу добу, 16 березня, там було зафіксовано рекордну кількість хворих: 1065 осіб.

У зв'язку з цим, градоначальник Львова Андрій Садовий вже допускає введення повного локдауну.

Місто готується до гіршого сценарію: планується розгорнути 700 додаткових ліжок з киснем, на їх облаштування планується виділити 18 млн гривень.

Крім того, дві опорні лікарні області вже заповнені на 90%. В інших медзакладах завантаженість становить майже 60%. Якщо темпи захворювання будуть такі ж швидкі, як зараз, то місць для хворих вистачить ще приблизно на два тижні.

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