В Україні можуть ввести локдаун по всій країні, якщо всі регіони потраплять в "червону" зону

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

До слова, МОЗ оновило перелік карантинних зон і тепер майже всі області України стали "помаранчевими".

16 регіонів опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, по 4 області - «жовті» і «червоні».

Мер Львова Андрій Садовий вже оголосив про посилення карантину. Нові обмеження діятимуть з 19 по 28 березня.



Зокрема, в місті закриваються всі заклади громадського харчування, в торгових центрах працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки та Зоомагазини. Забороняються всі масові заходи, салони краси та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом.

Припиняють роботу всі Заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, Молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".