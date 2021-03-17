В Україні можуть ввести локдаун по всій країні, якщо всі регіони потраплять в "червону" зону
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
До слова, МОЗ оновило перелік карантинних зон і тепер майже всі області України стали "помаранчевими".
16 регіонів опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, по 4 області - «жовті» і «червоні».
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Ульянова з "Холостяка" перевершила Волочкову, розкинувши ноги під пальмами: "Обожнюю твої шпагати"
Кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в Мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!"
Апетитна Дженніфер Лопес спокусила ідеальними "півкулями" в екстра-декольте: "Ангел!"
На Україну насувається потужна повінь: вже затопило села і дороги, кадри руйнівної стихії
Мер Львова Андрій Садовий вже оголосив про посилення карантину. Нові обмеження діятимуть з 19 по 28 березня.
Зокрема, в місті закриваються всі заклади громадського харчування, в торгових центрах працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки та Зоомагазини. Забороняються всі масові заходи, салони краси та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом.
Припиняють роботу всі Заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, Молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".