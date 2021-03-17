Відносно матері, син якої пропускав заняття в школі, розглядали справу в суді
Як передає Politeka.net, подробиці справи та рішення суду опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень.
До Шумського районного суду Тернопільської області надійшов протокол про адміністративне правопорушення, згідно з яким вбачається, що жінка не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина.
Він протягом дистанційного навчання не виходив на зв'язок з вчителями і пропускав навчання в школі.
В ході розгляду справи, жінка вину визнала повністю, у скоєному щиро розкаялася, і пояснила, що син не відвідував школу через карантин.
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Дистанційне навчання школяр пропускав, через те, що у них вдома немає інтернету.
Хоч суд і визнав її винною, але звільнив від сплати штрафу.
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При цьому садочки і початкова школа поки будуть продовжувати працювати в звичному режимі.
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