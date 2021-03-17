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Відносно матері, син якої пропускав заняття в школі, розглядали справу в суді



Як передає Politeka.net, подробиці справи та рішення суду опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень.

До Шумського районного суду Тернопільської області надійшов протокол про адміністративне правопорушення, згідно з яким вбачається, що жінка не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина.

Він протягом дистанційного навчання не виходив на зв'язок з вчителями і пропускав навчання в школі.

В ході розгляду справи, жінка вину визнала повністю, у скоєному щиро розкаялася, і пояснила, що син не відвідував школу через карантин.

Дистанційне навчання школяр пропускав, через те, що у них вдома немає інтернету.

Хоч суд і визнав її винною, але звільнив від сплати штрафу.

Раніше повідомлялося, що на тлі погіршення ситуації з коронавірусом київська влада прийняла рішення почати Весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

При цьому садочки і початкова школа поки будуть продовжувати працювати в звичному режимі.

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