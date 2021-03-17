Українська співачка Настя Каменських розлютила публіку черговим нагадуванням про свою прем'єру
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Каменських опублікувала невеликий уривок з нового кліпу на пісню «Девочки рулят». На відео Настя сиділа за кермом рожевого автомобіля. Разом з нею сиділи молоді дівчата. Всі вони виглядали дуже яскраво, використавши масу красивих аксесуарів в своїх образах. Каменських з'явилася перед камерою з безглуздою зачіскою, яка нагадувала зачіску маленької дівчинки. Втім, зірку, схоже, це не бентежило.
"Пристебніться! Ми вирушаємо в світ дівчат", - підписала відео зірка.
У коментарях співачці залишили кілька компліментів. Не обійшлося і без критики. Шанувальникам набридло, що Настя вже довгий час говорить про новий кліп, але так і не випускає його.
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"Клаассноо, Настя, красуня", "які гарненькі", "а скільки дівчаткам?", "Перевтілення вдале", "вже якщо чесно дістала, чекаємо кліп", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Настя Каменських розбурхала публіку пристрасним і брутальним образом. 33-річна співачка позувала в шкіряному вбранні, підкресливши пружні груди тісним топом. Каменських спокусливо зав'язала мотузочки на талії і порадувала всіх шанувальників повітряним поцілунком.
Нагадаємо, що Каменських ошелешила простим домашнім образом, забувши надіти штани: несподівані кадри.
Як повідомляла Politeka, розгублена Каменських, обтягнувши кругленький животик, зізналася, що їй потрібна допомога: "терміново...".
Також Politeka писала, що Каменських продефілювала в шкіряному міні, розбурхавши видом ззаду, і спантеличила фігурою: "здалося, що з животиком".