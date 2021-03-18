Маша Полякова, якій нещодавно виповнилося 16 років займається в спортзалі на повну котушку

Як повідомляє Politeka.net, починаюча артистка і дочка української співачки Ольги Полякової Марія нещодавно відзначила своє 16-річчя. Дівчина пробує себе в музиці і блогерстві, а ще тренує тіло в спортзалі, про що повідомила, виклавши миле фото зі своїх занять.

Знімок юна красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram. На ньому видно, що Маша стоїть біля дзеркала і фотографує себе на телефон в оточенні обстановки спортивного залу, куди прийшла позайматися. Дівчина з'явилася перед камерою в модному спортивному вбранні-вузьких темно-зелених лосинах і короткому спортивному топіку такого ж відтінку, а на її ногах світлі кросівки. Довге волосся Марія недбало поклала, а на її обличчі немає макіяжу, вона уважно дивиться в екран телефону, знімаючи себе.

Відзначимо, що раніше зіркова матуся Оля Полякова показувала "постільні" захоплення дочки-підлітка. Співачка зняла на відео Машу, яка, сидячи в ліжку займалася створенням музики. Виявилося, що дівчина купила собі необхідну апаратуру і не тільки співає, але і робить аранжування у своїй музиці. "Машка купила музичну карту, і робить тепер аранжування, і співає. Клас ... мікрофон тепер у неї, комп'ютер, гітара. Коротше, музикантка зростає. Моя працівниця, розумниця", - каже Полякова у своєму відео.

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