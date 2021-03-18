Якщо депутати підтримають законопроект, то українці зможуть отримувати "особливі пенсії"

Так, у Верховній Раді зареєстрували проект закону №3002а, передає "Обозреватель". Цим документом "пропонується внести доповнення до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", встановивши особам, які були нагороджені Верховною Радою України Почесною грамотою Верховної Ради України або Грамотою Верховної Ради України надбавку до пенсії".

Мова про надбавку в розмірі 20-25% для тих, хто отримав нагороди та грамоти від Верховної Ради.

На сьогодні деякі українці вже мають право на особливі пенсії. Зокрема, це ті, хто отримав нагороди та грамоти ще за часів Радянського Союзу. При цьому ті, які отримали аналогічні заохочення вже в період української незалежності, позбавлені привілеїв.

Тим часом українські пенсіонери очікують чергову індексацію виплат, яка повинна початися 1 липня. Це пов'язано з переглядом прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія повинна зрости на 85 гривень, а максимальна - 850.

Раніше ми розповідали, що українцям дали можливість виходити на заслужений відпочинок в будь-який бажаний час, але для цього потрібне виконання важливої умови. Про це йдеться в Законі про «Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування».

Умова звучить так: потрібно мати не менше 40 років трудового стажу.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2028 року.

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