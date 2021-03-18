Пара телеведучих, улюбленці публіки Юрій Горбунов і Катерина Осадча продовжують дарувати незабутні моменти своїм шанувальникам

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юрій Горбунов вирішив показати магію чорно-білих фотографій. Він розмістив спільне фото з дружиною в чорно-білому виконанні, зачарувавши особливим шармом.

"Чорно-білі фотографії завжди додають якусь особливу магію до фотографій!! Якась в них творча енергія! Хоч і немало важливо хто саме на фотографіях!",- написав Юрій.

У кадрі, який зловив фотограф - Юрій і Катя притулившись один до одного щасливо посміхаються. У Каті акуратно укладене волосся в стилі ретро і прикраси з перлів надають особливого шарму. Юрій, як завжди, одягнений в строгий костюм. Він обіймає свою Катю, ніби справжній діамант.

Фото випромінює справжнє сяйво, що не могли не помітити уважні шанувальники і колеги пари, які написали компліменти в колонці коментарів:

"Красиво!!!", "Ви Класні!", "Сяйво в очах Катерини🔥 🔥 🔥", "Надзвичайні 😍 прекрасне фото! ❤ ️ ", "Шикарне фото!", "Успіхів вам і міцного здоров'я !!!", "Дуже хороша пара🔥 дуже гарне фото😍❤️❤️❤️", "які ви красиві. Щастя вам. 😍 ", "Коли ви фотографуєте людей у кольорі, ви фотографуєте їх одяг, але коли ви фотографуєте людей у чорно-білому, ви фотографуєте їхні душі! (Тед Грант)", "Фотографи в усьому світі знають силу чорно-білого, знають, як він може змусити щось здаватися загадковим і реальним одночасно. Глибина, динамічність і простота настільки красиво поєднуються в чорно-білих фотографіях, ви майже відчуваєте, що об'єкт оживає.🔥", "Фото, наче з 30-років!", - написали під чудовою фотографією шанувальники.

Нагадаємо, що Горбунов посвітив зморшками, піднісши камеру занадто близько: "просто багато..."

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