Українська телеведуча, знавець тонкощів шоу-бізу беззмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча підкорила українців ніжним жіночним образом

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Катя Осадча розмістила фото на якому позує в білосніжному вбранні, що нагадує пелюстки квітки білої орхідеї. Сувора, чорна вузька спідниця контрастує і підкреслює витонченість і грацію дівчини.

Свій бездоганний образ телеведуча доповнила вишуканими сережками і сріблястою дугою на шию, а також браслетом і кільцем на руці. Макіяж ніжних тілесних, з відтінком рожевих тонів додав образу романтичності і чарівності.

Своє біляве волосся дівчина зачесала назад, підкресливши витончену лінію плечей, опущений погляд вниз і ніжна посмішка привернула увагу шанувальників Каті.

Свій пост телеведуча присвятила роздумам на тему весняного та зимового протистояння, настрою і стану душі.

Дівчина вирішила дізнатися думку своїх передплатників, що у них на душі, зима чи весна:

"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який у вас настрій зима чи весна? Ставте 🌷 або️️", - поцікавилася Катя.

Шанувальники із задоволенням відповіли на питання Каті, а також не забули засипати дівчину компліментами. Вони пишуть:

"Клас, дуже гарно!", "Дуже гарний образ ❤️😍", "Яка ви красуня! 😍 😍 😍 😍", "Звичайно весна!", "Ви така гарна, ваше фото асоціюється з весною, а ваш образ з білою та ніжною орхідеєю😊", "Звичайно, весна🌷", "Цей образ, нагадує проліска, дуже елегантний🔥 👏❤️", "Цей образ вам дужееее личити👏", "Вчора була люта зима, а сьогодні вже весна на горизонті. Все, як завжди, 🙈 😅".

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